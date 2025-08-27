В медучреждения Татарстана поступили вакцины от гриппа для медиков, беременных и детей

В Татарстан доставили вакцины против гриппа. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за август 2025 года рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Дмитрий Лопушов.

«В Татарстан частично поступили вакцины против гриппа. В основном мы охватываем медицинских работников, беременных женщин и детей. В ближайшее время ждем основную поставку, чтобы начать вакцинацию остального взрослого населения. Традиционно вакцинация будет проводиться в поликлиниках. Прием будет осуществляться без предварительной записи, нужно будет просто обратиться в поликлинику с паспортом и полисом», – рассказал Дмитрий Лопушов.

В республику поступили такие вакцины, как «Ультрикс квадри», «Совигрипп», «Флю-М», отметил он.

«Не дожидаясь начала учебного года, можно обратиться в детскую поликлинику. Также можно пройти вакцинацию при оформлении в школу. У нас будут организованы бригады в школах и детских садах. Стоит учитывать, что детских учреждений много, вакцинация будет проводиться по графику, поэтому лучше прийти самим в поликлинику и пройти вакцинацию», – добавил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ.