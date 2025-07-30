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Общество 30 июля 2025 14:30

В медучреждения Татарстана поступили 200 тысяч доз вакцины от гриппа

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В медучреждения Татарстана поступили 200 тысяч доз вакцины от гриппа
Дмитрий Лопушов
Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

В медицинские учреждения Республики Татарстан поступили около 200 тысяч доз вакцины от гриппа. Запланирована поставка еще нескольких партий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Все вакцины содержат актуальные штаммы гриппа. Никакая прошлогодняя вакцина не может быть использована. Вся вакцина была использована, пришла новая партия сезона 2025–2026», – объяснил Дмитрий Лопушов.

#вакцинация от гриппа #грипп #прививка #Здоровье #медицина
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