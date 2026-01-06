В медресе «Мухаммадия» открылся музей: все экспонаты собраны при поддержке жителей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В казанском медресе «Мухаммадия» открылся народный музей, посвященный выдающемуся татарскому просветителю и религиозному ученому Галимджану Баруди.

По словам заместителя директора медресе Зульфата хазрата Габдуллина, идея создания музея созревала в течение многих лет. Ранее в старых зданиях медресе работала небольшая комната, посвященная истории медресе, которая пользовалась большой популярностью у интересующихся личностью Галимджана Баруди.

После обновления зданий появилась возможность полностью выделить отдельный зал под наследие просветителя.

«Галимджан Баруди – очень значимая, великая личность. Поэтому для нас было важно создать музей, достойный его имени. Человеком, который с большим трудом довел это дело от начала до конца, стала Разия ханум. Она создала его практически из ничего: работала с архивами, писала письма, проделала огромную работу. Если бы вы знали, сколько усилий было вложено, вы бы поняли: когда есть деньги, это может сделать любой, а без денег – попробуйте сами», – сказал Габдуллин.

Одной из организаторов музея стала кандидат педагогических наук, доцент, исследователь наследия Галимджана Баруди Разия Сахипова. В создании экспозиции ей помогали Гульназ Хадиева, Альмира Ажибаева и Илдар хазрат. Все они занимались этим проектом помимо своих основных обязанностей в медресе.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Разии Сахиповой, название «народный музей» выбрано не случайно.

«Почти все экспонаты в экспозиции собраны при поддержке людей. Это деньги садака, книги, принесенные людьми, рукописи и другие исторические предметы, которые составляют основу музея. Мы создали этот музей для того, чтобы народ узнал о Галимджане Баруди – человеке, который построил медресе «Мухаммадия», – отметила она.

В музее представлены старинные книги, учебники, документы и исторические материалы, связанные с эпохой Баруди. Несмотря на предложения «упростить» экспозицию бытовыми предметами, организаторы отдали предпочтение книгам, отражающим знания и просвещение.

Торжественное открытие музея ожидается в ближайшее время, однако точная дата пока неизвестна. Тем не менее любой желающий уже может посетить музей и ознакомиться с экспонатами и материалами.

Кроме того, на первом этаже медресе «Мухаммадия» в настоящее время готовится отдельная экспозиция, посвященная общей истории учебного заведения.

Камиля Билалова