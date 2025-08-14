В медовый спас молодожены Набережных Челнов получили мед в подарок

В медовый спас, который отмечается 14 августа, молодожены Набережных Челнов в ЗАГСе вместе со свидетельством о браке получили подарки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЗАГСа кабмина РТ.

«Молодожены, сыгравшие свадьбы в праздничный день, получили в подарок символические баночки с ароматным медом. Этот сладкий дар стал не только приятным сюрпризом, но и символом того, что их совместная жизнь будет наполнена счастьем, теплом и сладостью любви», — рассказали в пресс-службе.

Фото: © Пресс-служба ЗАГС Кабмина РТ

Свадьба, сыгранная в этот день, обещает супругам сладкую, счастливую жизнь, полную радости и гармонии. Как отметила начальник Управления ЗАГС кабмина РТ, региональный координатор ФПП «Крепкая семья» Эльвира Ахметова, сохранение традиций в браке укрепляет связь между поколениями, помогает передавать детям культурный код и формирует уважение к наследию предков.

«То, что наши молодожены трепетно относятся к особенным датам, свидетельствует об их уважении к истории и традициям», — заметила она.

Медовый спас — особая дата, которая связывает сердца молодоженов с древними традициями, наполняя их жизнь смыслом и радостью, добавили в пресс-службе.