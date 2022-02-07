В медучреждения Татарстана по нацпроекту «Демография» доставлены 4,5 тыс. пожилых сельчан

В этом году благодаря национальному проекту «Демография» в медицинские учреждения Татарстана для прохождения медосмотров и диспансеризации были доставлены 4,5 тыс. пожилых сельчан. Об этом информирует пресс-служба Минтруда РТ.

«На сегодня система долговременного ухода внедрена во всех муниципальных районах. На начало февраля в медицинские организации республики доставлены 4,5 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. — на диспансеризацию и профилактические осмотры», — отметили в министерстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за ситуации с коронавирусом в Татарстане с 2 февраля этого года приостановили оказание плановой медицинской помощи. Подобные меры введены из-за быстрого распространения омикрон-штамма коронавирусу. Приостанавливается плановая медпомощь для взрослых, в том числе профилактические медосмотры и диспансеризация пожилых людей.

С 2019 года в Татарстане в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Национальные проекты воплощаются в жизнь по инициативе Президента России Владимира Путина.