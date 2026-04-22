В медколледже Челнов прошел профессиональный чемпионат для школьников

В Набережных Челнах прошел чемпионат «Профессионалы» для учеников 8-го и 9-го класса, который для многих станет первым шагом в медицинскую профессию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Мероприятие проводится под девизом «Ты в хорошей компании!» и помогает ребятам осознанно выбрать свою будущую профессию. Более 50 детей соревновались в компетенциях «Медицинский и социальный уход», «Фармацевтика» и «Лечебное дело». Их судили и поддерживали опытные преподаватели и студенты, которые уже побеждали на региональных и национальных чемпионатах.

Чемпионат «Профессионалы» проводится по федеральному проекту «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».