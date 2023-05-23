Привлечь молодежь и получить ее доверие: в лаборатории «Кәеф» обсудили новый образ медиа

Сегодня в медиалаборатории «Кәеф» при кураторстве АО «Татмедиа» стартовала серия дискуссий и общественных обсуждений «Современная молодежь и каким должно быть медиа, которое им точно интересно?». На встречу были приглашены молодые активисты, блогеры, PR-специалисты, студенты и другие представители молодежных структур и сообществ.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Мы должны понимать запросы современной молодежи. Сейчас молодое поколение вовсе не потребляет новостную повестку. Важно понять, как получить доверие аудитории и завлечь в новый для нее проект. Сделать площадку контент-бюро со специальным оборудованием, создать условия для самореализации каждого. А главное – наладить формат коммуникаций молодежи с обществом и властью», — сказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что, создавая медиаресурс, необходимо выстроить коммуникативную модель, чтобы проект стал жизнеспособной и востребованной площадкой производства контента.

Так, гости поделилась своим пониманием того, чем живет молодежь, какое наполнение проекта может заинтересовать подростков. В ходе обсуждения специалисты предложили свои идеи для качественно нового продукта, его формата и обсудили интернет-площадки, которые сейчас наиболее востребованы в молодежной среде.