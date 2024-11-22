В медиа выявили более 2,5 тыс. фейков, способных дестабилизировать Россию

С начала работы ситуационного центра Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) было выявлено более 2,5 тысяч инфоповодов, способных оказать влияние на межнациональные отношения. Об этом на форуме «Диалог о фейках 2.0» заявил руководитель ФАДН Игорь Баринов.

«Всего с начала работы Ситцентра ФАДН России выявлено 2518 инфоповодов, способных оказать негативное влияние на состояние межнациональных отношений. В 2024 году в Генпрокуратуру направлены материалы о 201 источнике в интернете для ограничения доступа. В этом плане мы активно сотрудничаем с Центрами управления регионами АНО «Диалог Регионы». С ними установлен двухсторонний обмен информацией в круглосуточном режиме. Особенно по наиболее острым ситуациям, в которых необходимо оперативно опровергнуть недостоверную информацию», - сказал он, его слова приводит пресс-служба ситуационного центра ФАДН.

Принимавшая участие в дискуссии главный редактор Baku TV Нателла Османлы уточнила, кто заинтересован в распространении межнациональной розни.

«В основе идеологии межнациональной розни, как правило, лежит фейк. Зачастую ложная информация идет от западных идеологов. Они не заинтересованы в стабильности в нашем регионе и используют все более изощренные методы раскачки общества», - сказала она.

Противоядием этому может стать повышение цифровой грамотности россиян, считает первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

«По результатам исследования центра «Вебер», 55% опрошенных россиян сталкивались с фейковыми новостями на тему межнациональных отношений. Они используются как информационное оружие против нашей страны. Необходимо как реагировать на такие угрозы, так и работать проактивно — создавать контент, направленный на укрепление единства нашей страны, повышать цифровую грамотность россиян, чтобы люди определяли попытки манипуляции их мнением», - отметил эксперт.