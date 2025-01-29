В медиа Татарстана устроились 75% выпускников КФУ прошлого года

Фото: скриншот презентации

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на коллегии в IT-парке рассказал о кадровых проблемах в отрасли.

Айдар Салимгараев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы продолжаем активное сотрудничество с вузами. Всего за пять лет КФУ окончило 1512 выпускников по журналистским специальностям. За пять лет из них трудоустроено по специальности в медиаотрасли 897 человек. В 2024 году получили дипломы 227 выпускников, из них трудоустроено в отрасли уже 75%», – сказал Салимгараев.

С 2022 года в Высшей школе национальной культуры и образования имени Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ выпускаются обучившиеся по профилю «Татарский язык и литература, журналистика». В медиа Татарстана трудоустроено 13 выпускников.

Фото: скриншот презентации

Салимгараев признал, что текучка кадров существует и возникает она из-за разрыва между среднерыночной оплатой труда и заработной платой сотрудников редакций.