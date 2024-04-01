news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В мечетях Татарстана отметят Ураза-байрам
Скопировать ссылку
Стал известен порядок проведения Ураза-байрама в татарстанских мечетях. Об этом рассказало Духовное управление мусульман республики.
В городских мечетях гает начнут праздновать в 6.30 с чтения аятов Корана, а в 7.00 — гает-вагазов. Праздничный намаз начнется еще спустя полчаса, в 7.30.
«В мечетях сельской местности праздничный намаз рекомендуется провести спустя полчаса после восхода солнца», — поделились рекомендациями в ДУМ РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2