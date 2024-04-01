news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 1 апреля 2024 12:06

В мечетях Татарстана отметят Ураза-байрам

Скопировать ссылку

Стал известен порядок проведения Ураза-байрама в татарстанских мечетях. Об этом рассказало Духовное управление мусульман республики.

В городских мечетях гает начнут праздновать в 6.30 с чтения аятов Корана, а в 7.00 — гает-вагазов. Праздничный намаз начнется еще спустя полчаса, в 7.30.

«В мечетях сельской местности праздничный намаз рекомендуется провести спустя полчаса после восхода солнца», — поделились рекомендациями в ДУМ РТ.

#ураза-байрам #мечети
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2