В мечетях Татарстана отметят Ураза-байрам

Стал известен порядок проведения Ураза-байрама в татарстанских мечетях. Об этом рассказало Духовное управление мусульман республики.

В городских мечетях гает начнут праздновать в 6.30 с чтения аятов Корана, а в 7.00 — гает-вагазов. Праздничный намаз начнется еще спустя полчаса, в 7.30.

«В мечетях сельской местности праздничный намаз рекомендуется провести спустя полчаса после восхода солнца», — поделились рекомендациями в ДУМ РТ.