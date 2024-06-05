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В мечетях Татарстана летом пройдут духовно-оздоровительные курсы для детей
В мечетях Татарстана во время летних каникул проведут духовно-оздоровительные курсы для детей.
Как сообщили на сайте ДУМ РТ, школьники смогут поучаствовать в просветительских, познавательных и развлекательных мероприятиях. Среди таких: уроки по ахляку и основам ислама, Куръану, викторины, конкурсы, сабантуи и многое другое.
Для участия в курсах нужно записаться. Полный список мечетей, где ждут детвору этим летом, смотрите в списке во вложениях на портале Духовного управления мусульман Татарстана.
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