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Общество 5 июня 2024 08:00

В мечетях Татарстана летом пройдут духовно-оздоровительные курсы для детей

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В мечетях Татарстана летом пройдут духовно-оздоровительные курсы для детей
фото: "Татар-Информ"

В мечетях Татарстана во время летних каникул проведут духовно-оздоровительные курсы для детей.

Как сообщили на сайте ДУМ РТ, школьники смогут поучаствовать в просветительских, познавательных и развлекательных мероприятиях. Среди таких: уроки по ахляку и основам ислама, Куръану, викторины, конкурсы, сабантуи и многое другое.

Для участия в курсах нужно записаться. Полный список мечетей, где ждут детвору этим летом, смотрите в списке во вложениях на портале Духовного управления мусульман Татарстана.

#мечети #Татарстан #дети #курсы
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