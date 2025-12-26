В мечетях РТ во время каникул пройдут духовно-оздоровительные мероприятия для школьников

В период зимних каникул в мечетях Татарстана состоятся духовно-оздоровительные мероприятия для школьников. Для мальчиков и девочек подготовлена образовательная и досуговая программа, включающая основы исламских наук, нравственное воспитание и занятия, направленные на укрепление здоровья. Об этом сообщает отдел науки и образования ДУМ РТ.

Участники смогут познакомиться с такими дисциплинами, как основы вероубеждения, исламское право, история пророков, арабский язык, изучение Корана, а также примут участие в воспитательных и развивающих мероприятиях. Занятия будут проводиться раздельно для мальчиков и девочек с учетом возрастных особенностей.

Духовно-оздоровительные курсы пройдут в ряде городов и районов республики. В Казани занятия состоятся в мечетях «Ал Тан» имени Габдрахима Утыз Имяни (5-11 января) и «Рахматулла» (4-11 января). В Лениногорске мероприятия запланированы со 2 по 7 января, в Мензелинске – с 3 по 10 января.

В Зеленодольске курсы пройдут в двух мечетях – с 3 по 10 января и с 5 по 9 января. В Лаишевском районе занятия организуют в Лаишево и селах Пелево, Столбище, Усады, Сокуры, Малая Елга, Именьково, Державино и Кирби – в период с конца декабря до 8-10 января, в зависимости от площадки.

Также мероприятия состоятся в селе Ютаза (с 29 декабря по 6 января), в Рыбной Слободе (5-9 января), в Чистополе (5-10 января), в Нурлатском районе (со 2 по 9 января), в Набережных Челнах (с 29 декабря по 4 января и 8 января), а также в Заинске – с 1 по 10 января.

Подробную информацию о том, где и когда пройдут духовно-оздоровительные курсы, и контакты для записи и справок можно найти на сайте ДУМ РТ.