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Общество 30 марта 2025 15:02

В мечетях Республики Башкортостан появились банкоматы для пожертвований

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В мечетях Башкортостана появились банкоматы для пожертвований. Об этом сообщил муфтий республики Айнур Биргалин, чьи слова приводит «Газета.ru».

В честь месяца Рамадан мы этих красавцев, «садакаматов» («садака» в переводе с арабского — добровольная милостыня мусульман – прим. Т-и), настроили. Эта новая партия, которая отправится по местному назначению», - рассказал он.

Биргалин отметил, что банкоматы уже протестировали и по итоги теста показали, что люди стали жертвовать больше. Причем сами прихожане, по его словам, отмечали, что делать пожертвование через такие банкоматы очень удобно, поскольку сегодня большинство людей расплачиваются банковскими карточками или телефонов при наличии функции NFC.

Аппараты принимают пожертвования от 300 рублей до 500 тыс. рублей.

«Многие спрашивают, почему минимальная сумма пожертвования начинается от 300 рублей…300 рублей – это как раз цена одной порции еды», - объяснил муфтий.

#банкоматы #пожертвование #Башкортостан #муфтий
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