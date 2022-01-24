В мечетях Казани стартуют бесплатные курсы чтения Корана

В мечетях Казани стартуют бесплатные обучающие курсы чтения Корана «От нуля до Корана». Занятия будут проходить два раза в неделю в течение двух месяцев, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Занятия начнутся в первый день месяца Раджаб, т. е. 2 февраля в шести мечетях города Казани при участии специалистов центра Коран-хафизов. Среди них мечети „Рашида“, „Энилер“, „Зангар“, „Казан Нуры“, „Нур Ислам“ и „Иман Нуры“», — сказано в сообщении.

Мероприятие проводится в рамках празднования 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Успешным ученикам вручат сертификаты.