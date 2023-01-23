В мечетях Казани пройдут бесплатные курсы чтения Корана

С 23 января в казанских мечетях стартуют бесплатные курсы чтения Корана. Проводиться занятия будут дважды в неделю в течение двух месяцев в преддверии священного месяца Рамазана, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Вести уроки будут компетентные муаллимы и специалисты в восьми мечетях города: «Энилер» (ул.Газовая, 18); «Эмэт» (ул.Дачная, 3а); «Иман нуры» (ул.Дорожная, 32); «Нурислам» (ул.Мусы Бигиева, 36); «Гаиля» (ул.Файзи, 2); «Казан нуры» (ул.Фатыха Амирхана, 3, корп.2); «Рашида» (ул.Цветочная, 24); «Ахмадзаки» (Ново-Осиновский переулок, 16а).

Занятия пройдут по программе, подготовленой муфтиятом Татарстана и Центром подготовки хафизов Корана Гусмана ибн Гаффана КИУ. По окончании курсов слушатели получат сертификаты. Уточнить информацию можно по телефону: +7(903)306-25-91.