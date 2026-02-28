В мечетях и медресе Татарстана стартуют бесплатные курсы татарского языка для школьников

Фото: dumrt.ru

2 марта в 62 мечетях и всех исламских образовательных учреждениях Татарстана стартуют уроки татарского языка для школьников. Занятия организованы в рамках проекта «Без туган телне өйрәнәбез!» («Мы учим родной язык!») при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.

Как сообщает ДУМ РТ, курсы охватят 34 района республики. Помимо мечетей, площадки для обучения откроются в Российском исламском институте, Казанском исламском университете, восьми медресе, а также в школах «Усмания» в Казани, «Ихсан» в Елабуге и центре «Хаджар» в Апастово.

Программа обучения рассчитана на 48 уроков. Занятия будут проходить дважды в неделю по два часа. Основным пособием станет интенсивный курс «Татарский шаг за шагом», разработанный учеными Академии наук РТ. Также учителя будут использовать тематические словари и современные электронные платформы с дидактическими материалами.

Все курсы являются бесплатными, а по их окончании слушателям выдадут специальные сертификаты. Преподавать родной язык школьникам будут высококвалифицированные специалисты. Подробная информация о местах проведения занятий и контакты для записи опубликованы на официальном сайте ДУМ РТ.