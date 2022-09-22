В мечети «Захир» в пестречинском селе Шали открылась коллекция шамаилей

В мечети «Захир» в селе Шали в Пестречинском районе Татарстана состоялось открытие коллекции шамаилей. На выставке представлены 18 экспонатов, которые собрал имам этой мечети Тимур Латыпов. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Эти шамаили хранились в мечети, их приносили местные жители. Собирали в течение двух лет. Иногда я сам ходил к жителям деревни на аш, видел работы, просил не выкидывать и не продавать. У некоторых из них были разбиты стекла, у других сломаны рамы. Реставрация заняла некоторое время», — рассказал Тимур хазрат.

На днях в багетной мастерской для шамаилей изготовили рамки и подготовили место — свободную стену в мечети для размещения ценных экспонатов. По словам Тимура Латыпова, особенность шамаилей в том, что они изготовлены по татарском традициям, ее нет в других арабских странах.

«Они ценны тем, что этой традиции нет в других арабских странах. Это присуще только нашему народу. В селе Шали жил Габдулхяк хазрат. Ныне он покойный. В Кул Шарифе были выставлены несколько его работ — шамаили. Этот факт тоже побудил меня начать эту работу по сбору и организации этой выставки. Иногда в домах жителей они хранятся ненадлежащим образом, а их хранение в мечети станет общим достоянием. Все смогут соприкоснуться с этой историей», — отметил он.

В традиционном татарском доме шамаиль занимает место картин, но в отличие от станковой живописи не столько украшает внутреннее пространство жилища, сколько освящает его и служит оберегом семьи. Он часто развешивается над дверью, постоянно напоминая о красоте божественного промысла.

Ознакомиться с уникальными и необычными шамаилями может любой желающий. Коллекция выставки будет пополняться. Пополнить и передать на хранение шамаили также может каждый.