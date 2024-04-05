В мечети «Ярдэм» открылась выставка исламской каллиграфии

В казанской мечети «Ярдэм» начала работу выставка «Возрождая татарскую мусульманскую каллиграфию» («Заманча татар мөселман хөсни хат»). Об этом сообщает редакция «Миллиард.Татар».

В экспозицию входят 12 постеров в виде открыток на мусульманские праздники от известного каллиграфа Артура Писаренко и дизайнера Расула Гайнанова. Выставка стала своеобразным подарком прихожанам мечети в преддверии Ураза-байрама.

Постеры можно увидеть на первом этаже, напротив входа.

В редакции «Миллиард.Татар» рассказали, что затем выставка отправится в другие мечети. Желающие принять ее могут оставить заявку по ссылке.