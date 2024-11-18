В мечети Нижнекамска прошел обед для семей военнослужащих

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В мечети Нижнекамска в преддверии Международного Дня матери состоялась встреча для участников специальной военной операции и семей погибших солдат. Для гостей был приготовлен благотворительный обед. Родители, жены и сами бойцы делились историями, поддерживали друг друга и молились. Такие встречи регулярно проводятся по инициативе Нижнекамского мухтасибата.

Сын Гулии Сафиной 37-летний Линар добровольно решил встать на защиту родины. Служил командиром взвода. Теперь мама бережно хранит его фотографии.

«Он – заслуженный герой у меня. Он погиб за своего сына Рамазана, он учится в кадетском корпусе в Казани. Я горжусь своим сыном», – рассказала Гулия Сафина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Рим Файзуллин тоже потерял сына. Боец погиб, спасая товарища.

«Делают приманку, одного ранят, когда к нему на помощь другие спешат, начинают их отстреливать. Мой сын пошел на помощь, потом еще третий пошёл, и снаряд туда прилетел. Втроем они сразу погибли», – рассказал нижнекамец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

У них разные истории. Родственники военнослужащих регулярно приходят на такие встречи, ведь здесь их поймут и поддержат.

«Сердце матери, оно никогда не успокоится. И если мы как-то сможем утешить матерей, жен погибших, если мы сможем успокоить тех, у кого ещё сыновья, мужья там сражаются, то дай Бог, чтобы это у нас получалось», – сказал имам-мухтасиб Нижнекаимского района Салих хазрат Ибрагимов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

После благотворительного обеда верующие помолились о бойцах и о скорейшем наступлении мира.