В мечети «Гаиля» состоится вечер проповеди муфтия Татарстана

9 декабря муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин проведет вечер проповеди в казанской мечети «Гаиля». Председатель республиканского ДУМ расскажет о семейных ценностях, наследии татарских богословов, ислама и ответит на вопросы участников, сообщает пресс-служба управления.

«Во время урока также будут даны наставления по соблюдению сунны и ханафитского мазхаба, татарских обычаев и родного языка, важности уважения к родителям и старшим, сохранения родственных связей, права на братство и др.», — говорится в сообщении.

Вагаз-лекция начнется в 18.00, ее могут посетить все желающие. Кроме того, трансляция будет доступна в соцсетях мечети «Гаиля» и Духовного управления мусульман республики.

Организаторы уточняют, что все гости должны соблюдать санитарные требования, находиться в масках и сохранять социальную дистанцию.