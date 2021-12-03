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Религия
3 декабря 2021  19:04

В мечети «Гаиля» состоится вечер проповеди муфтия Татарстана

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9 декабря муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин проведет вечер проповеди в казанской мечети «Гаиля». Председатель республиканского ДУМ расскажет о семейных ценностях, наследии татарских богословов, ислама и ответит на вопросы участников, сообщает пресс-служба управления.

«Во время урока также будут даны наставления по соблюдению сунны и ханафитского мазхаба, татарских обычаев и родного языка, важности уважения к родителям и старшим, сохранения родственных связей, права на братство и др.», — говорится в сообщении.

Вагаз-лекция начнется в 18.00, ее могут посетить все желающие. Кроме того, трансляция будет доступна в соцсетях мечети «Гаиля» и Духовного управления мусульман республики.

Организаторы уточняют, что все гости должны соблюдать санитарные требования, находиться в масках и сохранять социальную дистанцию.

#камиль хазрат самигуллин #проповедь
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