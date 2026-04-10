news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 апреля 2026 12:45

В МЧС жителям РТ напомнили, что нужно делать при звуке сирен

Читайте нас в
Телеграм

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Татарстанцам рассказали, что делать, если слышны звуки сирен.

‎В ГУ МЧС России по РТ отметили, что сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» используется для привлечения внимания к важной информации. Он может подаваться с помощью сирен, громкоговорителей, телерадиовещания или прерывистых гудков других технических, в том числе и транспортных, средств оповещения.

При сигналах сирен нужно дождаться разъяснений причины сигнала из громкоговорителей или включить средства телерадиовещания для прослушивания экстренного сообщения. В нем расскажут об обстановке, мерах безопасности и порядке действий. Сообщение может повторяться несколько раз.

‎Также рекомендуется проверить, есть ли на смартфоне сообщение от РСЧС и уведомление от мобильного приложения «МЧС России».

Необходимо действовать в соответствии с полученными инструкциями, а также рассказать о них близким, соседям и знакомым.

#гу мчс рф по рт #сирены
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

9 апреля 2026
ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

9 апреля 2026
Новости партнеров