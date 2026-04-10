В МЧС жителям РТ напомнили, что нужно делать при звуке сирен

Татарстанцам рассказали, что делать, если слышны звуки сирен.

‎В ГУ МЧС России по РТ отметили, что сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» используется для привлечения внимания к важной информации. Он может подаваться с помощью сирен, громкоговорителей, телерадиовещания или прерывистых гудков других технических, в том числе и транспортных, средств оповещения.

При сигналах сирен нужно дождаться разъяснений причины сигнала из громкоговорителей или включить средства телерадиовещания для прослушивания экстренного сообщения. В нем расскажут об обстановке, мерах безопасности и порядке действий. Сообщение может повторяться несколько раз.

‎Также рекомендуется проверить, есть ли на смартфоне сообщение от РСЧС и уведомление от мобильного приложения «МЧС России».

Необходимо действовать в соответствии с полученными инструкциями, а также рассказать о них близким, соседям и знакомым.

