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В МЧС татарстанцам рассказали, какие обогреватели самые безопасные
Какие обогреватели являются самими надежными с точки зрения пожарной безопасности рассказали сегодня на пресс-конференции в Татар-информе «О соблюдении требований пожарной безопасности при понижении температуры окружающей среды».
«Мы не запрещаем использовать обогревательные приборы, но нужно использовать их с соблюдением мер предосторожности. Наиболее безопасные обогреватели – с закрытым элементом нагрева. Как правило, это конвекторы и масляные обогреватели. Тепловые – с открытой спиралью, поэтому они менее пожаробезопасны», – рассказал врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.
Но даже любой самый безопасный обогреватель может спровоцировать пожар из-за электросети: может загореться электрокоробка или розетка, добавил он.
«Часто используют удлинитель, который тоже может загореться. Призываем быть наблюдательными, если вы подключаете удлинитель, проверьте, корректно ли он работает. Не выключается ли из-за перегрузки сети, что бывает, когда в одну электрическую сеть подключено сразу несколько электроприборов. В этом случае нельзя просто брать и включать его обратно», – объяснил Трущин.
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