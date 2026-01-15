В МЧС Татарстана рассказали, что запрещено делать на крещенских купаниях
В преддверии массовых купаний на праздник Крещения в ГУ МЧС России по Республике Татарстан напомнили о правилах поведения в местах купания.
Так в местах крещенских купаний запрещается:
- находиться в состоянии алкогольного опьянения;
- нырять и плавать под водой, подавать крики ложной тревоги;
- загрязнять и засорять воду и берег;
- приводить животных;
- собираться группами на льду у края полыньи;
- заходить за ограждения;
- купаться без взрослых родственников детям.
В ведомстве напомнили, что окунаться следует только в специально оборудованных иорданях, то есть прорубях у берега и под присмотром спасателей. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, а лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы не потерять чувствительность ног.
Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга. Не стоит прыгать и нырять в прорубь вперед головой. Чтобы не переохладиться, в проруби нужно находиться не более минуты.
После купания нужно быстро растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Рекомендовано выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.
При подготовке мест купаний инспекторы ГИМС измеряют толщину льда. По правилам прорубь должна иметь деревянные дно, боковые стенки, ступеньки и перила, что исключает возможность утопления человека. Кроме этого, у иордани должны быть спасательный круг, веревка, багор, спасательный конец Александрова, а также пункт обогрева.
По завершении мероприятий проруби закрываются деревянными щитами и засыпаются снегом.