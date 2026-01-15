news_header_top
Общество 15 января 2026 14:40

В МЧС Татарстана рассказали, что запрещено делать на крещенских купаниях

В преддверии массовых купаний на праздник Крещения в ГУ МЧС России по Республике Татарстан напомнили о правилах поведения в местах купания.

Так ‎в местах крещенских купаний запрещается:‎‎

  • находиться в состоянии алкогольного опьянения;‎
  • нырять и плавать под водой, подавать крики ложной тревоги;‎
  • загрязнять и засорять воду и берег;‎
  • приводить животных;‎
  • собираться группами на льду у края полыньи;‎
  • заходить за ограждения;
  • купаться без взрослых родственников детям.

В ведомстве напомнили, что окунаться следует только в специально оборудованных иорданях, то есть прорубях у берега и под присмотром спасателей. ‎Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку. ‎‎К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, а лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы не потерять чувствительность ног.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга.‎‎ Не стоит прыгать и нырять в прорубь вперед головой. Чтобы не переохладиться, в проруби нужно находиться не более минуты.

После купания нужно быстро растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Рекомендовано выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.

При подготовке мест купаний ‎инспекторы ГИМС измеряют толщину льда. По правилам прорубь должна иметь деревянные дно, боковые стенки, ступеньки и перила, что исключает возможность утопления человека. ‎Кроме этого, у иордани должны быть спасательный круг, веревка, багор, спасательный конец Александрова, а также пункт обогрева.

‎По завершении мероприятий проруби закрываются деревянными щитами и засыпаются снегом.

#крещение #крещенские купания #МЧС #безопасность
