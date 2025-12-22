В МЧС Татарстана призвали покупать фейерверки к Новому году только в спецмагазинах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фейерверки к Новому году необходимо покупать только в специализированных магазинах. С таким призывом на брифинге в Кабинете министров РТ выступил замначальника Главного управления МЧС по республике Максим Трущин.

«Приобретение пиротехнических изделий следует осуществлять в специализированных магазинах. Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах – это могут быть рынки – или у знакомых. При покупке пиротехнических изделий у продавца необходимо запросить копию сертификата», – подчеркнул он.

На пиротехнических изделиях должны быть указаны адреса или телефоны производителя или оптового продавца. При покупке фейерверков важно обратить внимание на срок годности, а также на наличие инструкции по эксплуатации, целостность упаковки, отсутствие увлажнений и разрывов.

«Хранение фейерверков осуществляется в сухом месте, в оригинальной упаковке. Пиротехнические изделия бытового назначения должны храниться не ближе полуметра от нагревательных приборов. Необходимо исключить попадание на пиротехнические изделия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле», – пояснил Трущин.

Хранить фейерверки нужно в недоступных для детей местах. В холодное время года их желательно поместить в отапливаемое помещение, в противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть.

При применении пиротехнических изделий необходимо выбрать ровную площадку. Их необходимо размещать с учетом радиуса опасных зон применяемых изделий. Также рекомендуется присыпать салют снегом во избежание его падения и удалиться на безопасное расстояние.

При обращении с пиротехническими изделиями запрещается их использование в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи, а также при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании.