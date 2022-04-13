В МЧС Татарстана напомнили об уголовной ответственности за уничтожение лесов

С 5 апреля 2022 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». В частности, изменения коснулись статьи об уничтожении или повреждении лесных насаждений.

Как сообщили на заседании КЧСПБ РТ по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года и мерах по недопущению возникновения лесных и ландшафтных пожаров на территории Республики Татарстан, при причинении ущерба лесам в размере более 10 тыс. рублей предусмотрена уголовная ответственность. Стоит отметить, что такое правонарушение приравнивается к преступлению средней степени тяжести и грозит лишением свободы до 4 лет.

