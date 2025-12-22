В МЧС Татарстана напомнили о правилах безопасности при установке новогодней елки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При установке дома новогодней елки следует помнить о правилах противопожарной безопасности. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил замначальника Главного управления МЧС по республике Максим Трущин.

«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов», – напомнил он.

Кроме того, электрические гирлянды, которыми украшают елку, должны быть заводского изготовления и иметь сертификат соответствия. Запрещается эксплуатировать гирлянды с поврежденной изоляцией и оголенными участками проводов.

При обнаружении неисправности (нагрев проводов, искрение) необходимо тут же обесточить елку и не включать до тех пор, пока не будет выявлена и устранена причина неисправности, а также нельзя оставлять включенными на ночь электрические гирлянды.

«Обращаясь к родителям, хотел бы попросить не оставлять несовершеннолетних детей одних дома без присмотра», – подчеркнул Трущин.