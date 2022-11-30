В МЧС сообщили, какова толщина льда на водоемах Татарстана

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили, какова толщина льда в местах массового выхода рыбаков на различных водоемах республики по состоянию на 29 ноября.

Так, в Казани на Волге в районе Адмиралтейской Слободы и Старого Аракчино толщина льда составляет 0-10 см, в районе Нижнего Заречья – 2-10 см, рядом с поселками Займище и Торфяной – 0-8 см, возле Юдино и Куземетьево – 2-8 см. На озере Щурячье толщина льда от 0 до 7 см, на Волге около поселка Новое Победилово – от 2 до 10 см.

В Верхнеуслонском районе РТ на Волге толщина льда преимущественно от 0-1 до 8 сантиметров. Такая же ситуация наблюдается на Каме в Агрызском и Менделеевском районах в местах массового выхода рыбаков на лед.

В Челнах возле поселка ГЭС на Каме толщина льда – 0-4 см, в районе Центральной остановки, городского пляжа и яхт-клуба «Навигатор» – 0-8 см, на Мелекеске толщина льда составляет от 6 до 9 см. В Зеленодольском районе на Волге рядом с ж/д мостом и поселками Васильево и Октябрьский толщина льда – 0-3 сантиметра, на Свияге в районе поселков Исаково и Бритвино, а также около острова Свияжск – 7-10 сантиметров.

С данными о толщине льда в других районах республики вы можете ознакомиться на сайте ГУ МЧС России по РТ.