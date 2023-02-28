В МЧС объяснили, что делать татарстанцам при получении сигнала «Внимание всем!»

При получении сигнала «Внимание всем», из-за предстоящей завтра проверки системы оповещения населения с включением сирен, паниковать не нужно. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Радик Гисмятов.

«Паниковать не нужно. Необходимо, по возможности, включить либо радиоприемник, либо телевидение, где будут транслировать населению, что нужно делать. Кроме того, нужно объяснить детям, чтобы они не паниковали», - дополнил он.