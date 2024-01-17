В МЧС РТ рассказали, как правильно окунаться в купель на Крещение

Как безопасно окунуться в купель на праздник Крещение объяснил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов на пресс-конференции в «Татар-информе» о мерах безопасности при купании во время праздника Крещения Господня.

«Доведу основные правила безопасности. В местах купания запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения, плавать под водой – лучше погружаться в воду по шею. Также нельзя собираться у края полыньи группами людей», – рассказал Венедиктов.

Также он отметил, что окунаться стоит только в специально оборудованных купелях.