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Руc Тат
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Общество 17 января 2024 10:21

В МЧС РТ рассказали, как правильно окунаться в купель на Крещение

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Как безопасно окунуться в купель на праздник Крещение объяснил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов на пресс-конференции в «Татар-информе» о мерах безопасности при купании во время праздника Крещения Господня.

«Доведу основные правила безопасности. В местах купания запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения, плавать под водой – лучше погружаться в воду по шею. Также нельзя собираться у края полыньи группами людей», – рассказал Венедиктов.

Также он отметил, что окунаться стоит только в специально оборудованных купелях.

#крещение
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