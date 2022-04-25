В МЧС РТ рассказали, где можно жарить шашлыки в майские праздники

Жарить шашлыки в майские праздники можно, но только в тех местах, которые не подвержены угрозе возникновению лесных пожаров, рассказал «Татар-информу» заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

«Вопрос, касающийся того, можно ли жарить шашлыки, в преддверии майских праздников волнует многих татарстанцев. Здесь требования с прошлого года не поменялись», – отметил спикер.

Для приготовления пищи на открытом огне нужно соблюсти ряд правил. Жарить шашлыки нужно только в металлических емкостях, в мангале. Его желательно установить на расстоянии пяти метров от любых построек и деревьев. Также, в радиусе двух метров территорию нужно очистить от сухой травы и мусора. После того как пожарили шашлыки, угли нужно залить водой или засыпать песком.

«Ни в коем случае нельзя отходить от мангала во время приготовления пищи. Рядом должен быть огнетушитель или ведро с водой, чтобы в случае распространения огня, его можно было потушить», – порекомендовал Трущин.

Жарить шашлыки нельзя в местах, подверженных угрозе возникновению лесных пожаров. Таких мест в республике 116, в их число попали ряд населенных пунктов и садовых товариществ. Ознакомиться с их списком можно в постановлении Кабинета Министров РТ.

Тех, кто нарушил правила противопожарной безопасности, ждут внушительные штрафы.