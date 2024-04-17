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В МЧС РТ напомнили о необходимости создания противопожарных минерализованных полос
Вокруг населенных пунктов необходимо создавать и ежегодно обновлять противопожарные минерализованные полосы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о готовности к пожароопасному сезону в Республике Татарстан рассказал замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков.
«В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, вокруг населенных пунктов создаются и обновляются противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры», – рассказал Айрат Садыков.
Он отметил, что такие полосы должны создаваться до начала пожароопасного периода, а также при установлении особого противопожарного режима.
Садыков подчеркнул, что за несоблюдение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима административная ответственность увеличивается в два раза.
Для граждан размеры штрафов могут достигать 20 тысяч рублей, для должностных лиц – 60 тысяч рублей, а юрлицам придется выплатить штрафы до 800 тысяч рублей.
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