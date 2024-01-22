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Происшествия 22 января 2024 19:42

В МЧС рассказали о трех действующих в Татарстане ледовых переправах

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В МЧС рассказали о трех действующих в Татарстане ледовых переправах

В Татарстане на данный момент действуют три ледовые переправы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как объяснили в региональном ГУ МЧС, в настоящее время функционируют следующие ледовые переправы:

— Елабужский район, через реку Каму по маршруту «село Покровское - поселок Красный Ключ»;
— Зеленодольский район, через реку Волгу по маршруту «город Зеленодольск - пгт. Нижние Вязовые»;
— Мамадышский район, через реку Каму по маршруту «село Соколка - поселок Новый Закамский».

Переправы работают круглосуточно, с допустимой массой автотранспорта до 3,5 тонны.

Ледовая переправа по маршруту «Аракчино - Верхний Услон» пока остается закрытой.

#ледовые переправы #ГУ МЧС по РТ
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