В МЧС рассказали о трех действующих в Татарстане ледовых переправах

В Татарстане на данный момент действуют три ледовые переправы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как объяснили в региональном ГУ МЧС, в настоящее время функционируют следующие ледовые переправы:

— Елабужский район, через реку Каму по маршруту «село Покровское - поселок Красный Ключ»;

— Зеленодольский район, через реку Волгу по маршруту «город Зеленодольск - пгт. Нижние Вязовые»;

— Мамадышский район, через реку Каму по маршруту «село Соколка - поселок Новый Закамский».

Переправы работают круглосуточно, с допустимой массой автотранспорта до 3,5 тонны.

Ледовая переправа по маршруту «Аракчино - Верхний Услон» пока остается закрытой.