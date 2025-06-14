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Происшествия 14 июня 2025 12:50

В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Республике Татарстан

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Сегодня в Татарстане прошел продолжительный ливень. В результате непогоды в МЧС республики поступили сообщения о падении деревьев и срыве кровель.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в селе Шали Пестречинского района зафиксированы повреждения кровель шести частных жилых домов и прилегающих построек. Согласно данным Гидрометцентра РТ, в этой местности максимальная скорость ветра достигала 17 метров в секунду. В результате пострадавших нет, дома пригодны для проживания.

Помимо этого, зафиксировано шесть случаев падения деревьев: одно в Казани, четыре в селе Пестрецы и одно в поселке Бирюлинского зверосовхоза в Высокогорском районе. В результате падений деревьев никто не пострадал.

#непогода в татарстане
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