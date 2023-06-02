В МЧС рассказали, какие пляжи в Татарстане официально открыты

По состоянию на 2 июня в Татарстане открыты уже 26 пляжей, в том числе 19 муниципальных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Всего до 10 июня планируют открыть порядка 40 муниципальных пляжей. В настоящее время в них завершают подготовительные работы.

В Казани открыты пляжи «озеро Комсомольское», «озеро Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье», «озеро Глубокое»; в Набережных Челнах — городской пляж , пляж «Су анасы»; в Нижнекамском районе — в Красном Ключе пляж «Кама», в Камских Полянах пляж «Мандарин»; в Заинске — городской пляж «Заинск-2»; в Кукморский районе — деревня Киндер-Куль, левый берег реки Ошторма; в Чистополе — пляж на городской набережной; в Альметьевске — пляж городского озера; в Лениногорске — пляж «озеро Нижнее»; в Бугульминском районе — поселок Карабаш, пляж «Аквапарк»; в Нурлате — пляж в парке на реке Кондурча; в Ютазинском районе — пляж поселка Абсалямова; в Лаишево — пляж «Камское Море»; в поселке Рыбная-Слобода — пляж у реки Кама; в Тетюшах — пляж у реки Волга.

На территории базы отдыха, санатория санкционированные пляжи открыты: