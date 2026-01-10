В МЧС рассказали, как правильно откапывать машину, застрявшую в снегу. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в первую очередь необходимо расчистить выхлопную трубу, а также освободить пространство перед ведущими колесами по планируемому направлению движения, а также с боков и снизу. После этого следует откопать нижнюю часть бампера и днище машины, а затем очистить лобовое стекло и зеркала. Крышу рекомендуется освобождать от снега в последнюю очередь.

Если машина все же не сдвигается с места, специалисты советуют обеспечить свободное вращение ведущих колес, выкопать карман 30-50 см перед ними и подложить под протекторы что-то для улучшения сцепления, например, коврики, картон или ветки. Далее необходимо выехать используя метод раскачки и избегая резкого нажатия на педаль газа.

«Если не помогает, позвать подмогу. Толкать, тянуть тросом или вызывать специалистов. Лучше так, чем сломать авто», – подытожили в ведомстве.