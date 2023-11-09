В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего татарстанцы гибли на пожарах в этом году

Ежегодно в осенне-зимний период увеличивается число пожаров в жилых домах. Как их избежать на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал временно исполняющий обязанности заместителя руководителя ГУ МЧС России по РТ, главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

«Наибольшее количество погибших людей на пожарах возникает по причине неосторожного обращения с огнем, по данной причине погибли 64 человека, что составляет 57% от общего числа погибших. Из-за нарушения правил использования электрооборудования погибли 28 человек, это составляет 25%. Из-за печного оборудования погибло 6 человек или 5%», – рассказал главный госинспектор РТ по пожарному надзору.

Фото: © Султан Исхаков \ «Татар-инрформ»

Наибольшее количество погибших на пожаре проживали в частном секторе, таких 50 человек. В квартирах – 37 человек.

«Кажется, уже закрытие дачного сезона, но как раз ранней весной и осенью идет всплеск гибели на дачах. Число пожаров уменьшается по сравнению с летним периодом, но количество трагических пожаров с погибшими возрастает. В этом году у нас на дачах погибло 10 человек, и буквально на днях была гибель на даче. Все закономерно – эти места не предназначены для проживания в холодное время года. Дачники начинают там сильно топить печь, использовать обогреватели и происходят пожары. Как правило, это происходит ночью, когда человек спит, и в итоге погибает», – отметил Максим Трущин.

Фото: © Рамиль Гали \ «Татар-информ»

Осенью татарстанцы все чаще пользуются обогревателями, каминами и другими подобными приборами.

«Все электроприборы должны быть заводского исполнения, к каждому электроприбору идет инструкция, в которой прописаны меры предосторожности, в том числе и правила пожарной безопасности, поэтому с инструкцией следует ознакомиться и соблюдать все меры, которые там прописаны», – отметил главный госинспектор РТ по пожарному надзору.

Обогреватели не стоит располагать рядом с предметами, которые могут загореться, между ними должно быть не меньше одного метра.

Фото: © Рамиль Гали \ «Татар-информ»

Важно отказаться от использования неисправных розеток, проводов и удлинителей.

Самое важное правило – это выключать обогреватели на ночь, не оставлять включенными электроприборы, когда никого нет дома.

В частном доме при наличии печей, важно раз в два месяца очищать дымоход от сажи, топку печи необходимо контролировать, а топочная дверца должна быть закрыта.