В МЧС просят не погружаться в купель тех, кто болеет или имеет хронические заболевания. Об этом сегодня заявил руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев.

«На территории республики организованы 107 мест для купаний, в Казани их будет четыре. Два на озере Верхний Кабан, одно в поселке Красная Горка, на реке Волге, и в поселке Савиново, в часовне-купели, возле храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник"», – напомнил Денис Мокеев.

У купелей будут организованы дежурства спасателей, сотрудников МВД, медиков, также будут присутствовать представители пожарных гарнизонов и муниципалитетов, добавил Мокеев.

«Сотрудники МВД будут организовывать охрану общественного правопорядка для того, чтобы избежать массовый выход людей на лед, а также толкучки, чтобы избежать дополнительных рисков», – рассказал руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ.

Возле купели будет постоянно находится один спасателей, который будет контролировать ситуацию, добавил руководитель отделения.