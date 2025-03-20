В МЧС прокомментировали видео с сильным ледоходом на реке Ик в Татарстане

Недавно в социальных сетях было опубликовано видео, демонстрирующее мощный ледоход в одном из населенных пунктов Сармановского района. На кадрах создавалось впечатление, будто бурный поток талой воды разрушал все строения на своем пути.

Как уточнили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Республике Татарстан, инцидент произошел 15 марта в селе Сарманово. Причиной стал ледоход на реке Ик. По данным ведомства, ситуация развивалась в штатном режиме, никаких подтоплений не произошло.