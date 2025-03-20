news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 20 марта 2025 14:28

В МЧС прокомментировали видео с сильным ледоходом на реке Ик в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

Недавно в социальных сетях было опубликовано видео, демонстрирующее мощный ледоход в одном из населенных пунктов Сармановского района. На кадрах создавалось впечатление, будто бурный поток талой воды разрушал все строения на своем пути.

Как уточнили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Республике Татарстан, инцидент произошел 15 марта в селе Сарманово. Причиной стал ледоход на реке Ик. По данным ведомства, ситуация развивалась в штатном режиме, никаких подтоплений не произошло.

#Сармановский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

19 марта 2025
Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

19 марта 2025