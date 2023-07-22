В МЧС прокомментировали информацию с задымлением в казанском метро

Сегодня в соцсетях появилась информация о сильном задымлении на станциях «Яшьлек» и «Козья Слобода» в Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, какие-либо сообщения о задымлении по номеру пожарной охраны 101 и единому номеру вызова экстренных служб 112 не поступали.

Пострадавших нет.

В «Метроэлектротрансе» рассказали, что в перегоне по первому главному пути станций метро Яшлек- Козья Слобода задымилась и вышла из строя муфта электрокабеля. На станциях сработали системы вентиляции. В ночь работники энергохозяйства проведут работы по устранению неисправности, отметили в предприятии.

В настоящее время все станции метрополитена работают в обычном режиме. Задержек поездов нет.