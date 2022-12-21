В МЧС призывают водителей отказаться от дальних поездок из-за надвигающейся метели

По прогнозу метеорологов, сегодня вечером и завтра днем на территории Татарстана ожидается сильная метель и туман ночью. В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напомнили об основных мерах безопасности при непогоде.

Если на улице сильный ветер, то дома необходимо плотно закрыть окна и двери, а снаружи постараться держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Не оставляйте автомобиль рядом с крупными деревьями.

Во время тумана водителям лучше отказаться от лишних перестроений, обгонов и других опасных маневров. Большинство ДТП во время тумана происходят с движущимся впереди автомобилем, поэтому рекомендуется увеличить дистанцию между авто и избегать резких торможений. Если туман застал вас на природе, то постарайтесь не потерять ориентацию.

При сильной метели выходите из зданий лишь в исключительных случаях. Водителям перед дальней поездкой нужно проверить техсостояние своего автомобиля, а также собраться аварийный комплект: зарядка для телефона, теплые одежда и одеяла, небольшая лопата, фонарь, аптечка, еда и питье, зажигалка и т.п.

В ГУ МЧС России по РТ призывают водителей по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.