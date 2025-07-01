В МЧС предупредили татарстанцев о сильной грозе вечером, ночью и завтра днем

В Татарстане в ближайшие сутки ожидаются сильный дождь, гроза, ветер порывами до 15-20 метров в секунду.

В МЧС напомнили, что во время грозы необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.