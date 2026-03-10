В МЧС предупредили татарстанцев о начале учений и призвали сохранять спокойствие

В МЧС предупредили татарстанцев о плановых командно-штабных учениях 11 и 12 марта.

Мероприятия проводятся с целью проверить готовность персонала и эффективность его взаимодействия с другими службами во время весеннего половодья и природных пожаров. На отработку взаимодействия в случае каждой чрезвычайной ситуации выделено по одному дню.

«Не волнуйтесь при виде передвижения колонн техники МЧС России, большого скопления сотрудников экстренных служб, а также сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Татарстан», – призвали в ведомстве.