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В МЧС предупредили об опасности тумана на дорогах Татарстана
В ГУ МЧС России по РТ предупредили об опасности тумана на дорогах республики.
Напомним, что по данным метеорологов, с 18 часов 12 ноября до 18 часов 13 ноября в республике местами ожидаются туман, гололед, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, а также сильный ветер порывами 15-18 м/с.
Автовладельцам напомнили о необходимости протирать противотуманки, следить за скоростью и дистанцией на дорогах.
В случае необходимости звонить по телефону 112.
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