В МЧС предупредили об опасности тумана на дорогах Татарстана

В ГУ МЧС России по РТ предупредили об опасности тумана на дорогах республики.

Напомним, что по данным метеорологов, с 18 часов 12 ноября до 18 часов 13 ноября в республике местами ожидаются туман, гололед, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, а также сильный ветер порывами 15-18 м/с.

Автовладельцам напомнили о необходимости протирать противотуманки, следить за скоростью и дистанцией на дорогах.

В случае необходимости звонить по телефону 112.