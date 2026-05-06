В МЧС предупредили о сильном ветре завтра ночью и днем

В МЧС предупредили жителей Татарстана о сильном ветре завтра ночью и днем.

По данным УГМС РТ вечером 6 мая, а также ночью и днем 7 мая, в Татарстане ожидается сильный ветер до 15 м/с. Кроме того, 6 мая вечером в Казани возможна гроза.

В такую погоду в ГУ МЧС России по РТ рекомендуют по возможности оставаться дома и не оставлять детей без присмотра. При выходе на улицу необходимо держаться подальше и не парковать автомобили вблизи рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и ЛЭП. Не стоит также прятаться около стен домов, потому что с крыш возможно падение кровли. Важно проверить устойчивость конструкций во дворах частных домов, а также убрать с балконов и лоджий плохо закрепленные предметы.