В МЧС предупредили о сильном ветре и мокром снеге завтра ночью и днем

В МЧС предупредили о сильном ветре и мокром снеге, ожидающихся в Татарстане ночью и днем 21 апреля.

В такую погоду рекомендуется избегать нахождения под рекламными щитами, дорожными знаками и деревьями, так как они могут представлять опасность. Кроме того, следует проявлять повышенную осторожность, внимательно следить за детьми и оказывать помощь всем, кому она может потребоваться.

В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.