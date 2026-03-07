В МЧС предупредили о сильной метели и порывистом ветре, надвигающихся на Татарстан

В МЧС предупредили татарстанцев о сильной метели и порывистом ветре, надвигающихся на республику.

Ночью и днем 8 марта в республике ожидается сильный порывистый ветер скоростью 15-20 метров в секунду, а также метель с ухудшением видимости до 0,5 км и менее.

В такую погоду рекомендуется быть осторожным, передвигаясь по улицам и дорогам, а переходить проезжую часть следует только по пешеходным переходам. В ведомстве призвали следить за детьми и не оставлять в беде тех, кому требуется помощь.