news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 марта 2026 14:19

В МЧС предупредили о распространении фейков об эвакуации татарстанцев из-за паводка

Читайте нас в
Телеграм
В МЧС предупредили о распространении фейков об эвакуации татарстанцев из-за паводка
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В МЧС предупредили о распространении фейковых сообщений об эвакуации татарстанцев из-за паводка.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, сегодня в ряд СМИ Татарстана поступили оповещения об экстренной эвакуации населения некоторых районов. При этом признаков повышения уровня воды до опасного уровня не замечено, а распоряжения об эвакуации не издавались.

В ведомстве особо подчеркнули, что все зоны риска, временные рамки и телефоны горячей линии являются фиктивными. Татарстанцам советуют доверять лишь официальной информации и не распространять неподтвержденные сообщения, даже если они выглядят убедительно.

#ГУ МЧС по РТ #эвакуация людей #антифейк
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
Более 20 тонн электроники отправили на переработку в Татарстане с начала года

Более 20 тонн электроники отправили на переработку в Татарстане с начала года

12 марта 2026
Новости партнеров