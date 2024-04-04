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В МЧС предупредили, что видео якобы потопа в Буинском районе Татарстана - фейк
В некоторых социальных сетях и мессенджерах сегодня распространение получила информация о том, что в Буинском районе Татарстана якобы случился потоп из-за паводковых вод.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, эта информация не соответствует действительности. На видео, прилагающемся к сообщениям, записано подтопление в Казахстане.
Ведомство просит граждан быть внимательными и уточнять информацию только в проверенных, официальных источниках.
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