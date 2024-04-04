В МЧС предупредили, что видео якобы потопа в Буинском районе Татарстана - фейк

В некоторых социальных сетях и мессенджерах сегодня распространение получила информация о том, что в Буинском районе Татарстана якобы случился потоп из-за паводковых вод.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, эта информация не соответствует действительности. На видео, прилагающемся к сообщениям, записано подтопление в Казахстане.

Ведомство просит граждан быть внимательными и уточнять информацию только в проверенных, официальных источниках.