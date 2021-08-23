В МЧС опровергли, что лесной пожар перекинулся на жилые дома в Лениногорском районе РТ
В соцсетях появилась информация, что якобы в Лениногорском районе республики из-за лесного пожара сгорело несколько домов в поселке Верхний Каран.
Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, данные сведения являются ложными и ничем не подтверждаются.
Фотография, размещенная в соцсетях, сделана в одном из регионов России, который подвержен стихийным пожарам в населенных пунктах.
«В Татарстане случаев перехода огня из леса на населенные пункты не зафиксировано», – подчеркнули в пресс-службе МЧС РТ.