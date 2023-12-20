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В МЧС назвали три самые частые причины пожаров в новогодние праздники в Татарстане
Наиболее частые причины возникновения пожаров в новогодние и праздничные дни – это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил использования электрооборудования и неисправность отопительных печей и дымоходов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.
«Безусловно возрастает вероятность возникновения как обычных пожаров, так и пожаров с применением пиротехники. Мы разрабатываем комплекс мер профилактики о предупреждении пожаров и снижения последствий от них. В свою очередь силы ГУ МЧС России по РТ с 29 декабря по 5 января переводятся на усиленный вариант несения службы. Будет задействовано более двух тысяч сотрудников», – сказал он.
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